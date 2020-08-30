Площадь Независимости перекрыли в Минске. Там должен состояться митинг

В Минске перекрыли площадь Независимости. В субботу в городе прошел митинг. На воскресенье оппозиция намечает еще один.

В воскресенье ночью перекрыли минскую площадь Независимости. Сейчас на месте дежурят сотрудники милиции, передает Tut.by. По данным издания, недалеко от площади разместились автозаки и водометы.

По предварительным данным, перекрытие связано с митингом «Марш мира и независимости», который назначен на 14:00. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Вчера в Минске на площади Победы женщины выстроились в несколько цепочек в знак протеста. У многих участниц в руках были бело-красно-белые флаги. В СМИ сообщили, что накануне в оппозиционных Telegram-каналах было опубликовано приглашение на митинг. По плану, колонна из девушек должна была направиться к площади Независимости.

Об арестах в тот день не сообщалось. Однако силовики предупреждали по громкоговорителю об ответственности за несогласованный митинг.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа — в день оглашения результатов выборов. Несогласные выходили на улицу и требовали новых выборов. Во время столкновений пострадали и протестующие, и сотрудники милиции. Также в ходе протестов были задержаны российские журналисты, многие из них были ранены.