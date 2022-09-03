Мир 03 сентября 2022, 23:29 Поделиться Telegram

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Viber Площадь лесных пожаров на севере Казахстана выросла втрое за несколько часов МЧС Казахстана: площадь лесных пожаров на севере страны выросла втрое за несколько часов Unsplash

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Лесной пожар продолжает бушевать в Костанайской области на севере Казахстана. За несколько часов его площадь достигла 9,4 тысячи гектаров. Об этом сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Айбол Акбаров.

«По состоянию на 23:00 (по местному времени) 3 сентября общая площадь пожара составила 9400 гектаров», — заявил начальник центра.

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К 18:00 по местному времени площадь природного пожара достигала 3000 гектаров. Для тушения огня в воздух подняли два вертолета, которые сбросили 36 тонн воды.

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«По данным РГП „Казгидромет“, в Костанайской области сохранится высокая температура до +38 градусов, скорость ветра до 23 метров в секунду», — уточнили в МЧС Казахстана.

Сейчас с огнем борются 350 человек, 51 единица техники, четыре пожарных поезда и три вертолета. Дополнительно на место прибудут 98 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

Спасатели эвакуировали 1841 жителя из населенных пунктов Озерное, Калинина, Лесное и Аманкарагай. Как подчеркнул Акбаров, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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