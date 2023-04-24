Мир 24 апреля 2023, 01:45 Плохую погоду обвинили в откладывании контрнаступления ВСУ Министр обороны Эстонии Певкур: контрнаступление ВСУ начнется через месяц из-за дождей Unsplash

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Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур предположил, что контрнаступление ВСУ начнется через месяц или два, все будет зависеть от погоды. Об этом он сообщил порталу государственного телерадиовещания ERR.

«Если послушать мнения, звучавшие на базе „Рамштайн“, то может пройти еще примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — заявил Певкур после совещания контактной группы по Украине на базе в Германии.

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Препятствием для контрнаступления украинских войск является не отсутствие западного вооружения, а дождливая погода в зоне боевых действий. Певкур напомнил, что на Украину уже переправлено много военной техники, еще больше находится в пути.

«Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды» — сказал эстонский министр обороны.

Певкур также отметил, что украинская армия остро нуждается в боеприпасах и тяжелой технике.

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что контрнаступление ВСУ окажется провальным из-за нехватки армии. Он опасается, что в случае провала, Запад вынудит его начать мирные переговоры с Россией.