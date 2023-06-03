Мир 03 июня 2023, 10:20 «Плохой шаг». Польские СМИ осудили запуск Грузией перелетов в Европу для россиян Портал Onet назвал непонятным решением запуск Georgian Airways рейсов для россиян в Европу Unsplash

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Решение грузинской авиакомпании Georgian Airways запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу является непонятным шагом. Об этом написал польский портал Onet.

Авторы статьи указали, что у россиян появится больше возможностей для путешествий по западным странам. По их мнению, это является «плохой новостью» и «непонятным шагом» со стороны грузинской авиакомпании.

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Основатель компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили ранее объявил о запуске транзитных рейсов для россиян. Путешественники смогут попасть через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники с 15 июня. Он также отметил отсутствие спроса на такие рейсы на данный момент.

Первый за четыре года самолет из Грузии приземлился в России 20 мая. Борт Georgian Airways совершил рейс из Тбилиси в Москву. Авиакомпания Georgian Airways продала около 80% билетов на рейс.