Эксклюзив 13 февраля 2024, 12:18 Плохие новости для Киева — победить не получится. Почему Карлсон был прав насчет Украины Политолог Михайлов: Карлсон был прав насчет невозможности победы Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский журналист Такер Карлсон был абсолютно прав, когда заявил, что Украина не сможет победить Россию даже при поддержке Запада, отметил в беседе с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. Он напомнил, что сейчас украинское государство находится уже на той стадии, когда любое уменьшение поддержки от спонсоров приведет только к краху.

«Такер Карлсон абсолютно прав. Украина не сможет победить ни с западной, ни с любой другой помощью», — подчеркнул собеседник «360».

Реклама

Михайлов напомнил, что Карлсон специально приехал в Россию на интервью с президентом Владимиром Путиным, а предварительно, вероятно, провел серьезный анализ ситуации и расклада сил.

«И он просто выказывает свое мнение, не предполагающее в принципе победы Украины. Очевидно, что эта республика сейчас находится в той стадии, когда любое уменьшение военной помощи приведет в ближайшем будущем к катастрофе и развалу государства», — выразил уверенность эксперт.

При этом о переговорах сторон сейчас речи не идет. Такой процесс невозможен, указал Михайлов, напомнив, что украинские власти ранее приняли решение запретить вести переговоры с Россией.

«Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим полный развал украинской государственности, потерю территорий. А дальше уже Россия будет разговаривать с теми, кто помогал Украине. Говорить именно на дипломатическом уровне о разделе сферы влияния и так далее», — добавил собеседник «360».

Таким образом, по словам Михайлова, американский журналист высказал абсолютно верную точку зрения о том, что победить Украине не удастся, чем бы ее не вооружали.

«Россия все время усиливает оборонную промышленность, конкурентов у российского вооружения и Вооруженных сил нет», — заключил он.