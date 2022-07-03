Пляжи в Хургаде закрыли после гибели двух туристок от нападения акул

В Хургаде начали закрывать пляжи после нападений акул на людей. Об этом рассказала российская туристка, отдыхающая в Египте, передал Telegram-канал газеты «Известия».

Пляжи в Хургаде начали перетягивать лентами, чтобы люди не заходили в воду. Туристов на берегу не наблюдается.

Россиянка рассказала «Известиям», что в пятницу видела двух акул, когда ныряла в море. В тот день стало известно о первой погибшей от нападения.

В воскресенье власти Египта впервые официально прокомментировали случаи нападений акул на туристов в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде. Министерство окружающей среды Египта сообщило, что жертвами стали две женщины. Семьям обеих жертв принесли соболезнования.

По данным РИА «Новости», 1 июля после от хищной рыбы пострадала туристка из Австрии. Акула откусила ей ногу и руку, в результате женщина скончалась в больнице.

Генконсульство РФ в Хургаде попросило россиян сохранять бдительность и руководствоваться запретами египетских властей на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья. Россиян также призвали неукоснительно соблюдать сигналы к выходу на сушу.