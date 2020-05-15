Пляжи при отелях откроют в Дубае. Их смогут посещать только постояльцы
АТОР (Ассоциация туроператоров России) предупредила, что в Дубае общественные пляжи останутся закрытыми. Откроют только пляжи при отелях, и пускать туда будут лишь постояльцев. Об этом сообщило ИА RNS.
«Отдыхающих пустят на пляж после проверки температуры и при соблюдении условия социальной дистанции. Все гости на пляже должны носить маску, в том числе и дети», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что на пляже запрещено пользоваться гостиничным полотенцем. Каждый должен иметь свое полотенце, привезенное из дома.
Кроме того, нельзя собираться в группы более 10 человек и устраивать вечеринки и разнообразные мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещении.