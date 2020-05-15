Пляжи при отелях откроют в Дубае. Их смогут посещать только постояльцы

«Отдыхающих пустят на пляж после проверки температуры и при соблюдении условия социальной дистанции. Все гости на пляже должны носить маску, в том числе и дети», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что на пляже запрещено пользоваться гостиничным полотенцем. Каждый должен иметь свое полотенце, привезенное из дома.

Кроме того, нельзя собираться в группы более 10 человек и устраивать вечеринки и разнообразные мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещении.