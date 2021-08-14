Подозреваемый в массовом убийстве в британском Плимуте 22-летний Джейк Дэвисон перед тем, как расстрелять пять человек написал в Сети, что является поклонником экс-президента США Дональда Трампа и назвал себя «толстым, уродливым девственником».

Затем, по данным издания The Daily beast он застрелил свою мать Максин Дэвисон, трехлетнюю девочку и ее приемного отца, двух прохожих, мужчину, выгуливавшего собак, и курившую на улице женщину. Затем он застрелился. Это самая кровавая расправа в Великобритании с 2010 года.

Мать Дэвисона, по словам источника, считала, что он нуждается в срочном психиатрическом лечении. Однако из-за пандемии квалифицированной помощи Джейк так и не получил. Врачей не хватало, а полицейские, которых вызывала Максин, не приехали.

Перед стрельбой Дэвисон опубликовал на YouTube несколько слезливых видео, переполненных жалостью к себе. Он назвал себя приверженцем субкультуры Incel. Члены этого сообщества описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать.

Джейк Дэвисон также был сторонником движения QAnon. Он считал, что в правительстве есть много педофилов и дьяволопоклонников, которые продают британцев зарубежным правительствам.

В роликах, опубликованных на YouTube всего за несколько недель до стрельбы, Дэвисон, говорит, что недоволен своей жизнью. Он сетовал, что такие как он никогда не добьются успеха с женщинами. В последнем видео Дэвисон сравнивает себя с Терминатором и говорит, что ему нравится себя им воображать.

Сейчас соцсети полностью удалил контент, когда-либо выложенный убийцей в Сеть. В полиции подтвердили, что у Джейка Дэвисона была лицензия на владение помповым дробовиком.

Стрельба в Плимуте произошла 13 августа. Полиция оперативно оцепила район. В операции участвовали вертолеты.