Мир 17 января 2024, 14:55 Плевок в лицо. Захарова рассказала Санду об «угнетении» Молдавии в СССР Представитель МИД Захарова опровергла слова Санду об угнетении Молдавии в СССР Pavlo Bahmut / Global Look Press

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В составе СССР Молдавия стала экономически развитой республикой. Высказывание президента Майи Санду об обратном голословное, а предложение переименовать улицу Пушкина оскорбительное, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

«После таких исторических псевдоэкскурсов я считаю уместным еще раз напомнить, каким именно „угнетениям“ и „лишениям“ якобы подверглась Молдавия после 1945 года. В составе Советского Союза Молдавия превратилась из аграрной страны с разрушенной экономикой в преуспевающую аграрно-индустриальную республику», — сказала она.

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Захарова напомнила, что за время пребывания Молдавии в составе СССР на ее территории ввели 550 предприятий, нарастили производство электроэнергии в шесть раз, увеличили выпуск сельхозпродукции в 3,7 раза, вложили в модернизацию железной дороги три миллиарда рублей, население увеличилось на 77%.

Дипломат назвала заявление Майи Санду об угнетении народов Восточной Европы историческим псевдоэкскурсом и объяснила его румынским происхождением президента.

Предложение лидера Молдавской национальной партии Драгоша Галбура переименовать улицу Пушкина в Кишиневе в улицу королевы Румынии Марии представитель МИД России назвала проявлением колониализма, плевком в лицо молдавскому народу и демократии.

Парламент Молдавии провозгласил Россию главной угрозой национальной безопасности республики. Из-за нежелания провоцировать соседа молдавская армия отказалась продать Украине советские истребители.