Мир 10 июня 2023, 06:27 «Плевок в душу всех православных». В РПЦ ответили на запрет въезда патриарху Кириллу в Эстонию Советник патриарха Кирилла назвал запрет на его въезд в Эстонию плевком в православных РИА «Новости»

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Решение властей Эстонии запретить патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд в страну стало плевком в душу ее православных жителей. На это указал советник предстоятеля РПЦ Николай Балашов, сообщило РИА «Новости».

«Для Эстонии это позорное решение останется черным пятном на репутации, а для православных жителей страны, составляющих значительную часть ее населения, это плевок в душу», — отметил Балашов.

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Он добавил, что в целом в шаге Эстонии нет ничего нового. Советник патриарха подчеркнул, что характерной и постыдной чертой эстонского правящего класса давно стала «надменная дискриминация „второсортного“ русскоязычного элемента».

Предстоятель РПЦ, заметил Балашов, не собирался посещать Эстонию. Поэтому введенный ее властями запрет не окажет влияния на практические аспекты графика патриарха Кирилла.

Эстонский МИД 9 июня запретил въезд в страну 58 россиянам, в числе которых оказался и предстоятель РПЦ.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале отмечал, что санкции не заставят патриарха изменить христианскую позицию или отказаться от нее.