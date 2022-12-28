Мир 28 декабря 2022, 08:57 «Плесень, комнаты без окон и шкафов». Украинские беженцы — о жизни в Ирландии Irish Examiner: украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на плохие условия Unsplash

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Беженцев с Украины поселили в Ирландии в сырые комнаты без окон и мест для хранения одежды, заставили ходить на обед через весь город. Однако это не все нарушения — многие приезжие побоялись жаловаться, рассказала Irish Examiner национальный координатор группы реагирования на чрезвычайные ситуации гражданского общества Украины Эмма Лейн-Споллен.

«Есть случаи очень плохих условий, таких как сырость и плесень», — сказала национальный координатор группы реагирования.

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По словам Эммы Лейн-Споллен, в большинстве случаев украинских беженцев поселили в хорошее жилье, но бывало и по-другому. Однако многие побоялись жаловаться, так как подумали, что их оставят на улице. Женщина предложила усилить надзор со стороны государства.

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Список типичных обращений за октябрь без указания муниципалитета и имен опубликовал департамент по делам детей, равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи. Некоторые беженцы рассказали, что живут в одном отеле, а питаются в другом, примерно в километре от него. Им приходится ходить через весь город, чтобы пообедать. Другие пожаловались на плохую вентиляцию в комнатах, большое количество жильцов и отсутствие окон. Им некуда складывать вещи, заниматься с детьми и отдыхать. Душевые построили на улице под брезентом.

По словам представителя департамента, с февраля 2022 года в Ирландию приехали более 60 тысяч украинцев. Их поселили в 500 отелях, пансионах, гостевых домах и общежитиях. За это время во временных пунктах размещения провели 70 с лишним проверок.