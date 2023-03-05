Мир 05 марта 2023, 04:57 Пленный солдат ВСУ заявил о нехватке вооружения после обучения в Великобритании РИА «Новости»: пленный боец ВСУ заявил о нехватке вооружения после обучения в Британии РИА «Новости»

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Пленный украинский боец Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе в Великобритании он попал в зону боевых действий, где столкнулся с нехваткой вооружения. Об этом попавший в плен солдат ВСУ сообщил РИА «Новости».

Он отметил, что проходил обучение в Великобритании на протяжении 21 дня.

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После обучения его вместе с группой других солдат перебросили в Житомирскую область. Там украинским военным больше месяца не ставили задач. Пленный рассказал, что у батальона был лишь один тягач МТ-ЛБ, который называли «Мотолыгой».

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«Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна „Моталыга“, и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела», — сообщил Крикливый.

Другой пленный солдат ВСУ рассказал, почему боевой дух украинских военнослужащих резко снизился. Одной из главных причин он назвал бытовую неустроенность. Солдатам выдают замерзшие пайки, лед вместо воды, а также лишают элементарных гигиенических процедур. По словам пленного, украинские военные крайне вымотаны и физически, и морально.