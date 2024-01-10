Мир 10 января 2024, 15:32 Пленный солдат ВСУ рассказал, как изменилось отношение украинцев к Зеленскому Пленный солдат ВСУ Калиниченко: украинцы перестали доверять Зеленскому Freepik

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Гражданское население Украины прекратило доверять президенту Владимиру Зеленскому во время переломного для страны момента. Об этом сообщил РИА «Новости» солдат Вооруженных сил Украины Роман Калиниченко, сдавшийся в плен российским бойцам.

По его словам, отношение к президенту Украины менялось параллельно с осложнением экономической и политической обстановки. После начала конфликта с Россией многие украинцы начали вспоминать бывшего главу государства Виктора Януковича, поскольку при нем было хорошо и спокойно, а люди получали стабильную зарплату, рассказал Калиниченко.

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Российский боец с позывным Хазар, работающий с украинскими пленными, сообщил, что Зеленский не в почете у многих военнослужащих ВСУ. Об этом сказал один из военнопленных из 79-й украинской бригады. По его словам, президента Украины хвалят только тыловики, находящиеся в комфорте и не видящие, что происходит на передовой.

Еще один пленный украинский военнослужащий, который выполнял в ВСУ обязанности заместителя командира роты в звании младшего лейтенанта, призвал сослуживцев сдать оружие. Офицер отметил, что моральный дух среди украинских солдат находится на нуле.