Мир 29 марта 2023, 04:49 Пленный рассказал о мобилизации ВСУ открытых наркоманов с судимостями РИА «Новости»: Киев мобилизует открытых наркоманов с судимостями РИА «Новости»

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Украинский пленный из Харькова Александр Федоров рассказал, что Киев начал мобилизовать отпетых наркоманов. В их числе есть и люди с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами, написало РИА «Новости».

Собеседник агентства признался, что сам является наркозависимым от состоит на учете.

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«Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата. Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза», — рассказал историю своей мобилизации пленный.

Повестку харьковчанину всучили в метро. Медкомиссия была очень условная. Все записывалось со слов призывника, но на признание Федорова о том, что он наркозависимый, внимания не обратили. Он отметил, что наркоманы в ВСУ встречаются очень часто, они «сидят» на метадоне, который раздают военным по официальной программе украинских властей.

Как пояснил пленный, происходит это по программе замещения, когда ты в определенных пунктах платишь деньги и тебе выдают таблетки. Официальная продажа призвана вытеснить уличный метадон. Наркотики в украинской армии достать несложно, их даже присылают по почте.

Между тем в Сети широко обсуждается возможная наркозависимость самого президента Украины. Психиатры отметили, что «невротическое состояние Зеленского развивается по нарастающей».