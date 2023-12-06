Мир 06 декабря 2023, 17:56 Пленный морпех ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных Пленный боец ВСУ сообщил о военкомате в Одессе для насильно мобилизованных Официальный сайт Президента Украины

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Попавший в плен украинский боец 36-бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово сообщил, что в Одессе есть военный комиссариат закрытого типа для насильно мобилизованных. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, после задержания мужчину в сопровождении вооруженных военных отправили в военкомат в Малиновском районе.

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«Он вроде как закрытого формата, в нем людей могут держать до десяти дней. С охраной, с колючей проволокой. Примерно как на зоне», — отметил пленный боевик.

Вертово также отметил, что территориальный центр комплектации ВСУ в Малиновском районе Одессы угрожает адвокатам отправкой на фронт за любую юридическую помощь для насильно мобилизованных.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в рядах ВСУ расправа над любыми несогласными стала привычным делом. По его словам, боевики грозят уничтожением только за одну мысль сдаться в плен.