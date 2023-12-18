Мир 18 декабря 2023, 08:39 Пленный командир ВСУ пригласил российских бойцов на шашлык Пленный командир ВСУ Креховецкий пригласил российских бойцов на шашлык РИА «Новости»

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Попавший в плен командир одного из подразделений украинской армии Евгений Креховецкий пригласил российских бойцов к себе домой на шашлык после окончания специальной операции. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал «Южный фронт».

«Я очень вам благодарен, вы красавчики. Оставили меня в живых, не издевались, не били, приняли как родного. Жду вас у себя дома, выпьем по 50, приготовим шашлык», — сказал он.

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Креховецкий отметил, что многие бойцы ВСУ в настоящее время сильно деморализованы, а командование использует их в качестве пушечного мяса. Он выразил надежду, что российские силы в ближайшее время закончат СВО.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в последнее время существенно выросло число сдавшихся в плен украинских военнослужащих. По его словам, идет работа по их обмену на российских бойцов.

Для дня назад в Курской области добровольно сложили оружие шесть боевиков ВСУ.