Мир 19 января 2023, 23:15 Пленный боец ВСУ заявил, что Украина выдает фото своих погибших за россиян Пленный боец ВСУ Заярный: Украина выдает фото своих погибших за россиян РИА «Новости»

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Украина выдает фотографии своих погибших в зоне боевых действий за российских военнослужащих. Об этом РИА «Новости» заявил пленный боец ВСУ Ярослав Заярный.

Сейчас раненый украинский солдат проходит лечение в одной из больниц ЛНР. Там с ним пообщались журналисты.

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«В наших украинских соцсетях показывают людей, убитых в украинской форме, и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были», — рассказал военнопленный.

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Он добавил, что некоторые снимки могли сделать в Соледаре, где ВСУ понесли большие потери. Сам Заярный служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. После ранения его взяли в плен у населенного пункта Кременная. Российские врачи оказали ему необходимую помощь и отправили на лечение в ЛНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с взятыми в плен украинскими военными. Один из бойцов рассказал, что его бросили на поле боя в районе Белогоровки. Российские солдаты вынесли его из леса практически на руках, так как у военнослужащего были проблемы с ногами.