11 декабря 2023, 01:32
Пленный боец ВСУ рассказал, что его отряд по утрам читал «Молитву националиста»
Военнопленный ВСУ: наш взвод на утреннем построении читал «Молитву националиста»
Украинский военнопленный рассказал, что каждое утро его подразделение во время построения произносило «молитву националиста». Их отряд создал бывший боевик «Азова»* Анатолий Сидоренко, сообщил телеканал «Звезда».
Пленный боец ВСУ так ответил на вопрос, придерживались ли в его подразделении националистической идеологии. По его словам, он служил в обычной части без какой-либо идеологии, но спустя семь месяцев им сказали читать на построении «молитву националиста».
Реклама
Пленник частично зачитал ее по памяти, а также заявил, что не подписан на «азовские»* сообщества в социальных сетях.
Также он сообщил, что на шевронах у боевиков были изображены три клинка с надписями «ССО», «Харьков» и «Азов»*. Да и в целом в подразделении поддерживали корпоративную идентичность радикалов.
Ранее российский боец с позывным Медведь рассказал, что украинское командование не жалело личный состав в зоне специальной военной операции, бросая солдат «на убой» на Запорожском направлении.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
Военные
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама