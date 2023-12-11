Мир 11 декабря 2023, 01:32 Пленный боец ВСУ рассказал, что его отряд по утрам читал «Молитву националиста» Военнопленный ВСУ: наш взвод на утреннем построении читал «Молитву националиста» Официальный сайт президента Украины

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Украинский военнопленный рассказал, что каждое утро его подразделение во время построения произносило «молитву националиста». Их отряд создал бывший боевик «Азова»* Анатолий Сидоренко, сообщил телеканал «Звезда».

Пленный боец ВСУ так ответил на вопрос, придерживались ли в его подразделении националистической идеологии. По его словам, он служил в обычной части без какой-либо идеологии, но спустя семь месяцев им сказали читать на построении «молитву националиста».

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Пленник частично зачитал ее по памяти, а также заявил, что не подписан на «азовские»* сообщества в социальных сетях.

Также он сообщил, что на шевронах у боевиков были изображены три клинка с надписями «ССО», «Харьков» и «Азов»*. Да и в целом в подразделении поддерживали корпоративную идентичность радикалов.

Ранее российский боец с позывным Медведь рассказал, что украинское командование не жалело личный состав в зоне специальной военной операции, бросая солдат «на убой» на Запорожском направлении.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.