Российские миротворцы привезли освобожденных пленных в Ереван
Мурадов сопровождал армянских граждан. Он подтвердил, что обмен произошел по принципу «всех на всех».
«Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами», — сообщил генерал.
Мурадов добавил, что российские миротворцы будут и дальше способствовать выполнению мирного соглашения.
В аэропорту освобожденных пленных встретила делегация во главе с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном и президентом непризнанного Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».
Последняя война в Нагорном Карабахе продолжалась с 27 сентября по 9 ноября, когда главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий. По этому заявлению значительная часть территории, до этого находившейся под контролем Карабаха, перешла Азербайджану. В регион переброшен дополнительный контингент российских миротворцев.