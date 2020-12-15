Российские миротворцы привезли освобожденных пленных в Ереван

В Ереване приземлился самолет ВКС России с 44 освобожденными армянскими пленными на борту. Баку передали 12 азербайджанских пленных. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Мурадов сопровождал армянских граждан. Он подтвердил, что обмен произошел по принципу «всех на всех».

«Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами», — сообщил генерал.

Мурадов добавил, что российские миротворцы будут и дальше способствовать выполнению мирного соглашения.

В аэропорту освобожденных пленных встретила делегация во главе с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном и президентом непризнанного Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

Последняя война в Нагорном Карабахе продолжалась с 27 сентября по 9 ноября, когда главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении военных действий. По этому заявлению значительная часть территории, до этого находившейся под контролем Карабаха, перешла Азербайджану. В регион переброшен дополнительный контингент российских миротворцев.