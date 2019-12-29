Пленных украинцев привезли на место обмена с Киевом

На КПП собрались представители Международного комитета красного креста, журналисты и представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня. Само мероприятие по обмену пройдет в закрытом режиме — представителей СМИ попросят удалиться.

Точное количество человек, которые примут участие в обмене, стороны не называют. Ранее в ДНР сообщили о готовности передать Украине 55 человек и забрать 87 своих сторонников. В ЛНР рассказали о возможной передаче Киеву 30 человек. Предыдущий обмен пленными между конфликтующими сторонами прошел в декабре 2017 года.

Решение об обмене пленными между Киевом и Донбассом до конца 2019 года в формате «всех установленных на всех установленных» приняли во время «нормандского саммита», который состоялся 9 декабря в Париже.