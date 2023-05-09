Мир 09 мая 2023, 19:32 Пленные боевики ВСУ не пострадали после удара ракетами HIMARS по пункту задержания Пригожин: никто из пленных бойцов ВСУ не погиб после удара HIMARS по пункту задержания Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Попытка украинских военных уничтожить попавших в плен к частной военной компании «Вагнер» сослуживцев провалилась. В результате удара ракетами HIMARS по пункту содержания боевиков никто не погиб. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин. Слова бизнесмена привела его пресс-служба, опубликовав аудиофайл с подписью «Вове от Жени».

Пригожин подчеркнул, что, несмотря на репутацию и образ, который создали украинские и западные политики, он не стал пользоваться положением и уничтожать пленных, чтобы потом обвинить ВСУ в убийстве собственных граждан.

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«Все пленные целы. Более того, из моих людей никто не пострадал. У одного легкие царапины, у другого — небольшая контузия», — заявил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что теперь ждет извинений со стороны президентов США, Франции и Украины Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также представителя Евросоюза за то, что они опорочили его репутацию.

«Вчетвером взялись за руки и сказали хором: „Женя, извини нас, пожалуйста. Мы больше так не будем“. Я, конечно же, в этот раз вас прощу. Но больше не делайте такие провокации», — подчеркнул Пригожин.

Об ударе ракетами HIMARS по пункту размещения украинских военнопленных Пригожин сообщил утром во вторник, 9 мая. Он подчеркнул, что всех находящихся в помещении боевиков готовили на обмен. После пресс-служба предпринимателя показала фотографию разрушенного снарядом здания.