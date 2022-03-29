Плененный украинский военный рассказал, как его раненого бросило командование

Командование Вооруженных сил Украины бросило раненого бойца на поле боя, хотя обещало эвакуировать. Об этом плененный силами НМ ДНР военнослужащий рассказал газете «Известия».

«Обещали эвакуацию, ее не произошло. 11-го числа ранили, 13-го сдался в плен. Эвакуировать обещала Украина, свои же. Но мы были уже за российскими войсками и их танками», — рассказал он.

Украинский военный сообщил, что за ними никто из боевых товарищей так и не пришел.

«13 марта хотели выходить, но пришли с зачисткой и нас приняли», — заключил мужчина.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, что киевские власти дали обещание разобраться с фактами пыток российских солдат, захваченных националистами в ходе специальной операции на Украине.