Мир 28 ноября 2022, 14:30 Племянницу верховного лидера Ирана Хаменеи арестовали CNN: власти Ирана арестовали племянницу верховного лидера страны Хаменеи Unsplash

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Племянница верховного руководителя аятоллы Али Хаменеи — Фариде Мурадхани — сообщила о своем аресте. Ее процитировали журналисты CNN.

Они узнали об аресте со слов брата задержанной — Махмуда. Тот рассказал, что Фариде оказалась под стражей после визита в прокуратуру Ирана по постановлению суда. В ведомство ее вызвали после обращения к жителям и правительствам других государств.

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Фариде призвала иностранных политиков разорвать контакты с Ираном.

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«Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый <…> режим», — передали журналисты CNN ее слова.

Оба молодых активиста Мурадхани — дети священнослужителя и оппозиционера Али Техрани. Он был мужем сестры верховного руководителя Ирана Бадри Хоссейни Хаменеи. Отец Фариде и Махмуда умер в октябре.

Также журналисты CNN напомнили, что ранее девушка оказывалась в местах заключения по приказу властей Ирана