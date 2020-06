Племянница Трампа выпустит обличительную книгу против президента

Племянница американского президента Мэри Трамп опубликует в августе книгу, где расскажет, в том числе, как передала журналистам финансовую информацию о семье. Именно она стала главным источником для расследования The New York Times о налоговых схемах Трампа.

О публикации книги Мэри Трамп сообщил портал The Daily Beast со ссылкой на несколько источников. Книга будет называться Too Much And Never Enough («Слишком много и никогда не достаточно»), она поступит в продажу 11 августа.

Ожидается, что 55-летняя Мэри Трамп опишет «шокирующие и непристойные» случаи из жизни Трампа. Она также собирается рассказать, как сыграла решающую роль в расследовании The New York Times, в котором говорилось, что Трамп забрал себе более 400 миллионов долларов из бизнеса своего отца. Мэри Трамп передала журналистам налоговые декларации дяди и другую финансовую документацию.

В книге будет опубликована беседа с сестрой президента, отставным федеральным судьей Мэриэнн Трамп-Бэрри. Она подвергнет критике своего брата.

Кроме того, источники портала утверждают, что Мэри обвинит Дональда Трампа и его отца Фреда в причастности к смерти Фреда Трампа — младшего, отца Мэри. Он умер после сердечного приступа на фоне алкоголизма в 1981 году. По мнению племянницы Трампа, они не уделяли ее отцу необходимого внимания, игнорировали болезнь и таким образом способствовали смерти Фреда Трампа — младшего.