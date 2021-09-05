Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину

Дональд Трамп, занимая пост президента США, придавал большое значение мнению российского лидера Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом рассказала его племянница Мэри Трамп.

По ее словам, Трампа в его бытность президентом не впечатлили глава Франции Эманнюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Он предпочитал взаимодействовать с Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пояснила племянница политика в беседе с Business Insider.

«Единственное, что имеет для него значение, — это то, что он считает, по его мнению, силой. Предполагаю, что для него это значит быть жестоким и разрушительным, насколько это возможно, и постоянно выходить сухим из воды», — сказала Мэри Трамп.

Она отметила, что ее дядя считает, что заслуживает всей власти в мире «только из-за того, кто он есть».

Сам Дональд Трамп в августе прошлого года назвал Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистами мирового класса». Тогда же он выразил мнение, что Джо Байден, в случае победы выборах в США, не сможет общаться с ними на равных.