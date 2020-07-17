Племянница Трампа рассказала, что ее дядя оскорбляет евреев и афроамериканцев

По словам Мэри Трамп, президент США использует слова, которые оскорбляют достоинство афроамериканцев и евреев.

«Не считаю, что кто-то может удивиться, ведь в данное время он проявляет расизм», — заметила родственница главы США.

Она написала книгу «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» написала, в которой рассказала, что что действующий лидер США вырос в условиях, оборвавших его связь с реальным миром и лишивших способности сопереживать. В частности, она пишет о том, что ее дядя обладает всеми девятью клиническими признаками самовлюбленности.

«Дело в том, что патологии Дональда носят столь комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится», — обратила внимание Мэри Трамп.