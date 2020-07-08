Племянница Трампа назвала его социопатом

Мэри Трамп написала о детстве и юности главы Белого дома. По его словам, домашние задания за Дональда Трампа частенько выполняла его сестра Мэри Энн.

Племянница лидера Соединенных Штатов по образования клинический психолог. И она настоятельно рекомендует проверить Дональда Трампа, хоть и уверена, что он никогда бы на такое не согласился.

«Никогда не потерпел бы этого», — заявила 55-летняя писательница.

В своей книге Мэри Трамп называет президента «социопатом», чьи «гордыня и невежество» угрожают стране. А его «самолюбие было и остается хрупким и недостаточным барьером, отделяющим его от реального мира».

Лидер США не комментировал книгу племянницы, однако его пресс-секретарь заявил, что это «собрание лжи».