Племянница Трампа назвала его социопатом
Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, выпустила книгу под названием «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Книга должна выйти в свет лишь на следующей неделе, но ее цитаты уже активно обсуждают все ведущие СМИ Америки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранное издание.
Мэри Трамп написала о детстве и юности главы Белого дома. По его словам, домашние задания за Дональда Трампа частенько выполняла его сестра Мэри Энн.
Племянница лидера Соединенных Штатов по образования клинический психолог. И она настоятельно рекомендует проверить Дональда Трампа, хоть и уверена, что он никогда бы на такое не согласился.
«Никогда не потерпел бы этого», — заявила 55-летняя писательница.
В своей книге Мэри Трамп называет президента «социопатом», чьи «гордыня и невежество» угрожают стране. А его «самолюбие было и остается хрупким и недостаточным барьером, отделяющим его от реального мира».
Лидер США не комментировал книгу племянницы, однако его пресс-секретарь заявил, что это «собрание лжи».