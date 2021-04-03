Племянников Гитлера нашли в США. Им до сих пор выплачивают пособия

Журналисты телеканала «Звезда» нашли, где в Нью-Йорке живут трое внучатых племянников Адольфа Гитлера. Разговаривать они не захотели и вызвали полицию.

«На волне интереса к своей семье Александр, Брайан и Луис — так зовут племянников фюрера — начали писать биографию. На попытку задать лишь один единственный вопрос после звонка в домофон, в силе ли еще намерение племянников написать книгу, за дверью слышится ответ: „Ничего не нужно, уходите“», — сообщил телеканал.

Дверь журналистам открыл только Александр. Он рассказал, что симпатизирует канцлеру Германии Ангеле Меркель, ему не нравилась политика бывшего американского президента Дональда Трампа, хотя все живущие в Нью-Йорке родственники Гитлера республиканцы, и после этого заперся в доме.

В окно братья увидели, что телевизионщики пытаются поговорить с соседями, и вызвали полицию. Приехавшие на вызов правоохранители объяснили, что приезжают сюда часто, так как племянники Гитлера не желают ни с кем общаться. По данным телеканала, за 70 лет власти США выплатили беглым нацистам и их потомкам социальных пособий на 20 миллионов долларов.

Известен тот факт, что сбежавшие от правосудия в Соединенные Штаты гитлеровские ученые создали всю американскую ракетную промышленность.