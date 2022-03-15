Племянника Назарбаева арестовали на два месяца в Казахстане

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан потребовал арестовать племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Он проходит по делу о хищениях средств АО «Казахтелеком».

«15 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.», — сказано в сообщении на сайте суда.

При этом другая информация досудебного расследования пока не может быьт разглашена. Ранее Антикоррупционная служба Казахстана сообщила об уголовном деле по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении данных преступлений задержали и отправили в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы.

АО «Казахтелеком» является крупнейший телекоммуникационным оператором Казахстана. По сведениям средств массовой информации, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы шесть ле назад купила 3,4% акций компании «Казахтелеком».