Племянника короля Саудовской Аравии приговорили к смертной казни

Саудовского принца Фахда бин Турки бин-Абд Аль-Азиза приговорили к смертной казни за госизмену. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на вашингтонский Институт по изучению стран Персидского Залива (Gulf Institute).

Фахд является племянником действующего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Ранее он командовал саудовскими военными силами в Йемене. Теперь военный суд приговорил его к смертной казни — он обвиняется в организации антиправительственного заговора.