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    29 июня 2021, 13:31

    Племянника короля Саудовской Аравии приговорили к смертной казни

    Полина Гребенщикова

    Саудовского принца Фахда бин Турки бин-Абд Аль-Азиза приговорили к смертной казни за госизмену. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на вашингтонский Институт по изучению стран Персидского Залива (Gulf Institute).

    Племянника короля Саудовской Аравии приговорили к смертной казни

    Фахд является племянником действующего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Ранее он командовал саудовскими военными силами в Йемене. Теперь военный суд приговорил его к смертной казни — он обвиняется в организации антиправительственного заговора.