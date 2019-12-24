Племянника бывшего президента Саргсяна арестовали в Армении

В Армении на два месяца арестован Нарек Саргсян, племянник экс-главы государства Сержа Саргсяна. Ходатайство Генпрокуратуры страны удовлетворил суд.

О взятии родственника бывшего президента Армении под стражу сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Нарека Саргсяна, ранее объявленного в розыск, доставили из Чехии в Ереван 21 декабря. Чешские власти согласились на передачу мужчины республиканским правоохранительным органам для привлечения к уголовной ответственности.

Перевозку задержанного осуществляла полиция Армении по поручению Генпрокуратуры.

Племянника Саргсяна обвинили в незаконном хранении оружия и обороте наркотиков. В июне 2018 года против него возбудили уголовное дело, а в июле уже объявили в международный розыск. Он был задержан в Праге 6 декабря 2018 года, у Саргсяна при себе был фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

Документы, необходимые для экстрадиции племянника бывшего президента Армении, Генпрокуратура страны направила в Чехию в январе 2019 года.