Племянник Назарбаева лишился поста первого зампреда КНБ

Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш лишился должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). Указ об этом подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил официальный сайт президента.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В начале января Токаев своим указом уволил главу КНБ Карима Масимова, которого после этого задержали по подозрению в госизмене. Также постов лишились два бывших заместителя Масимова, им вменяются попытка насильственного свержения власти и превышение полномочий.

Массовые протестные акции начались в Казахстане с первых дней 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выразили свое недовольство повышением цен на газ, которые подскочили почти в два раза с начала года. Позже мирные акции переросли в беспорядки и перешли в другие города.

Токаев своим указом ввел в Казахстане режим чрезвычайного положения до 19 января.