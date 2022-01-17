Племянник Назарбаева лишился поста первого зампреда КНБ
Президент Казахстана Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш лишился должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). Указ об этом подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил официальный сайт президента.
«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
В начале января Токаев своим указом уволил главу КНБ Карима Масимова, которого после этого задержали по подозрению в госизмене. Также постов лишились два бывших заместителя Масимова, им вменяются попытка насильственного свержения власти и превышение полномочий.
Массовые протестные акции начались в Казахстане с первых дней 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выразили свое недовольство повышением цен на газ, которые подскочили почти в два раза с начала года. Позже мирные акции переросли в беспорядки и перешли в другие города.
Токаев своим указом ввел в Казахстане режим чрезвычайного положения до 19 января.