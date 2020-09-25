Племянник Эскобара нашел тайник наркобарона

Купюры хранились почти 30 лет и больше не пригодны к использованию.

Родственник наркобарона нашел тайник в Медельине. Вместе с деньгами Эскобар спрятал часы Rolex, золотую ручку и пишущую машинку, на которой печатались важные тогда документы. Также племянник обнаружил небольшие слитки золота, мобильные телефоны, фотоаппарат и патроны. Все вещи лежали в сумке, из которой шел зловонный запах.

«Сумка была достаточно большая, и запах впечатляющий — в сто раз хуже мертвечины», — рассказал Николас.

В то же время родной брат Эскобара опроверг сообщение об обнаружении тайника. Он назвал данную информацию недостоверной, а видео с тайником — сфабрикованным. Мужчина живет в этом доме, никаких кладов в здании нет, написал «ПолитЭксперт».

В 1980-е годы Эскобар был самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался богатейшим человеком в мире. Глава Медельинского картеля поставлял в Америку кокаин. В 1993-м полиция Колумбии убила Эскобара в ходе спецоперации.