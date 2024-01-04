Мир 04 января 2024, 01:08 Племянник Джона Кеннеди стал кандидатом в президенты США Кеннеди-младший собрал подписи и стал новым кандидатом в президенты США Unsplash

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В США появился новый кандидат на пост президента. Им стал Роберт Кеннеди-младший, который собрал необходимое количество подписей в штате Юта. Теперь он официально может участвовать в президентских выборах. Политик написал об этом на своем сайте.

Вскоре он анонсирует свое официальное участие в президентской гонке во всех 50 штатах страны. Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди.

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В интервью Fox News политик рассказал о планах по сокращению военных баз США в других странах. Он также намерен уменьшить количество военнослужащих и завершить «безрассудную» политику в отношении России и Китая.

По словам Кеннеди-младшего, чем быстрее закончится украинский кризис, тем лучше будет для США, поэтому Украина должна начать переговоры.

За пост президента США поборются действующий глава страны и член Демократической партии Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп, который выступит от Республиканской партии. Ранее Трамп назвал своего основного оппонента «плохим парнем, негодяем и мошенником».

Выборы в США могут негативно отразиться на простых американцах. В конгрессе заявили о возможном прекращении «Программы доступной связи», что оставит 22 миллиона граждан страны без интернета.