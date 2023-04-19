Мир 19 апреля 2023, 23:52 Племянник Джона Кеннеди анонсировал участие в президентских выборах США Адвокат Роберт Кеннеди-младший будет участвовать в президентских выборах США в 2024 году Соцсети

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Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил о решении участвовать в выборах главы государства, намеченных на 2024 год. Фрагменты своего выступления он опубликовал в Twitter.

«Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии на выборах президента США», — сказал он.

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В своем выступлении он заявил, что будет бороться с коррупцией и цензурой, которая длится «уже 18 лет».

«Мне есть, о чем сказать. <…> Они многое от меня услышат!» — отметил политик.

По данным американских СМИ, адвокат Кеннеди специализируется на ведении дел, связанных с экологическими проблемами. В середине января ему исполнилось 69 лет.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре следующего года. О своем участии в предвыборной гонке ранее заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Ожидается, что нынешний президент Джо Байден также объявит о своем участии.