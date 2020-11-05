Плавучий космопорт хотят построить в Японии

По данным издания, проект предполагает большие площади для размещения космических аппаратов, помещения для подготовки космических туристов и гостиницу. Отмечается, что до строительства этого космопорта еще очень далеко.

Однако такие инициативы помогают оценить многие аспекты реализации аэродрома, который находится поблизости от центра города. Кроме того, они показывают жителям ближайшее будущее, которого не надо бояться.