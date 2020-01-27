Плавающую в реке акулу обнаружили в Австралии. Видео

Австралийка Джос Макайвор из Нуза-Хедс в Квинсленде плавала в реке Нуса, когда неожиданно увидела огромную акулу. Хищницу удалось снять на видео.

Туристка считает, что встретилась с бычьей (или тупорылой) акулой. Это агрессивный вид, который может плавать в пресной воде. Об этом написала газета Daily Mail.

В реке не было людей, поэтому акула не представляла ни для кого опасности. Акулы в реках Австралии — явление нередкое. Недавно рыбаки поймали бычью акулу в реке Хастингс в Новом Южном Уэльсе. Хастингс — популярное место отдыха у местных жителей. Они купаются там, несмотря на многократные случаи появления акул. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале января 2020 года американский футболист Эрик Биригитти погиб в Австралии из-за белых акул. Молодой человек сорвался со скалы в океан и попал на растерзание к хищницам.