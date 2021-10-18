Плавающего в море кабана сняли на видео в Венеции

Кабана, плескающегося в море, заметили в Венеции. Итальянские жители распространили кадры с плавающим хряком в соцсетях.

Животное заметили недалеко от острова Лидо, где в сентябре ежегодно проходит Венецианский кинофестиваль. Дальнейшая судьба кабана неизвестна.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность, поскольку неизвестно, сколько еще диких свиней могли оказаться в море. И откуда приплыл тот кабан, которого запечатлели в морской гуще, тоже остается загадкой.

Пользователи в комментариях выразили надежду, что кабана спасли. Один из юзеров в шутку предположил, что раз «все дороги ведут в Рим», значит, хряк направлялся туда. Но нашлись и те, кто предупредил, что эти животные могут представлять опасность для людей и сельхозугодий. Поэтому некоторые даже понадеялись, что кабан был убит. Но другие в противовес заявили, что нужно уважать каждую форму жизни, заявив, что в таком случае следовало обратиться в службу защиты животных.

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