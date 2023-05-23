Мир 23 мая 2023, 16:15 «Плацдарм для новых контактов». Китаевед Санакоев прокомментировал предстоящий визит Мишустина в Шанхай

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Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что предстоящий визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Шанхай позволит установить новые контакты.

В дальнейшем эта встреча станет основой для развития отношений на более тесном уровне.

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«Визит председательства правительства РФ в Китай — хорошая возможность для того, чтобы Мишустин, который в этом качестве первый раз в Китае, познакомиться с новым китайским премьером Ли Цянем, который работает с марта», — добавил китаевед.

Сейчас представительства двух стран обсуждают между собой ​​новые направления торгово-экономического развития, резюмировал Санакоев.