Платный карантин для туристов без прививки от СОVID-19 ввели в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии вводится обязательный семидневный карантин для туристов, которые не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил сайт inc-news со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, новые правила начинают действовать с 20 мая. Непривитых иностранцев, прибывающих в страну, будет размещать в специальных обсерваторах. Им самим придется платить за проживание там. Это касается и людей, которые прошли полный курс вакцинации менее чем за 14 дней до поездки в Саудовскую Аравию.