Платные парковки подорожают в центре Москвы

С 24 декабря в Москве меняются тарифы на платных парковках. Как сообщили в столичном Дептрансе, изменения затронут 14% платного парковочного пространства.

Как сообщил «Коммерсант», на 53 улицах в центре столицы дневной тариф вырастит с 380 до 450 рублей за час. Главным образом изменения тарифа коснутся северо-западного сектора — между Новым Арбатом и Большой Лубянкой.

Как пояснили в городской мэрии на тех улицах, которых коснуться изменения, расположено много ресторанов, торговых и бизнес-центров при «минимальном количестве жилых домов».

В Дептрансе объяснили, что не менее 10–15% машино-мест должны всегда быть свободными, чтобы «местные жители и другие водители могли припарковаться». В ведомстве отметили, что стоимость парковки нужно корректировать, если она круглосуточно загружена практически на 100%.

Это же стало причиной тому, что на некоторых улицах в центре и в пределах Третьего транспортного кольца дневные тарифы повышаются до 80 рублей, 380 рублей в час или до 50 рублей в первые 30 минут. Тариф зависит от парковочной зоны.

Там, где парковки не заполняются более чем на 50%, тарифы, наоборот, идут вниз.

В Москве планируют провести конкурс на тестирование системы поиска свободных парковочных мест во дворах с помощью искусственного интеллекта. Согласно размещенной на портале госзакупок информации, АО «Электронная Москва» объявила конкурс на оказание услуг по «апробации технологии анализа занятости парковочных мест на придомовой территории путем обработки изображений с камер видеонаблюдения с применением специальных алгоритмов и искусственного интеллекта».