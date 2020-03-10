Платное лечение для туристов с коронавирусом установили в Сингапуре

Новое условие по оказанию медицинских услуг не касается гостей страны с долгосрочными визами и ее граждан. Для них предусмотрено бесплатное тестирование и лечение.

Ранее Сингапур подтвердил, что один из пассажиров авиакомпании Turkish Airlines заразился коронавирусом. Пострадавший прибыл на самолете из Стамбула.

На то время в Сингапуре было более 100 зарегистрированных случаев заражения. До последнего момента власти Турции не предоставляли данные об инфицировании.