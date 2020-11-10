«Газпром» предложил Польше больше платить за газ

Польская PGNiG потребовала от «Газпрома» снизить цены на поставку газа в республику. В свою очередь российская компания предложила наоборот повысить стоимость контракта.

«По мнению компании, запрос „Газпрома“ о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в „Ямальском контракте“, и, следовательно, не имеет силы», — привел «Интерфакс» заявление PGNiG.

Польская компания пытается добиться снижения цены с ноября 2017 года. При этом ООО «Газпром экспорт» уже заявлял, что существуют достаточные основания для увеличения стоимости. Несмотря на это, PGNiG ведет переговоры об установлении новых цен с 1 ноября 2020 года.

Сам «Ямальский контракт» был подписан 25 сентября 1996 года. Документ будет действовать до 2022 года и подразумевает поставку порядка 10 миллиардов кубометров газа в год. Польская сторона неоднократно говорила, что не хочет продлевать действие контракта. Согласно документу, цены на поставку можно изменить только спустя три года после очередного пересмотра стоимости.