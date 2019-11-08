Платини потребовал от УЕФА более семи млн евро

По данным информагентства, 64-летний француз обратился в суд с иском на сумму более чем в семь миллионов евро, пять с половиной из которых - это задолженность по заработной плате.

«Газета.ru» напомнила, что в 2015 году Платини отстранили на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. Позже суд сократил этот срок до четырех лет. Поводом стала крупная сумма, которую он получил из средств ФИФА, будучи главой Международной федерации футбола.