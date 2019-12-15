  • Платформа Quadriga потребовала эксгумации тела магната криптовалюты

    15 декабря 2019, 05:27

    Светлана Степанова

    Адвокаты, которые представляют рухнувшую платформу обмена криптовалютой Quadriga CX, потребовали провести ряд действий над телом умершего год назад основателя Джеральда Коттена. Они не верят, что в могилу опустили гроб именно с телом Коттена, поэтому требуют эксгумации и установления идентичности останков. Об этом сообщила телекомпания CNN.
    Платформа Quadriga потребовала эксгумации тела магната криптовалюты

    Джеральд Коттен, один из учредителей и генеральный директор Quadriga, умер в декабре прошлого года. Причиной смерти стали осложнения болезни Крона, проявившиеся после посещения Индии. Quadriga в свое время была самой крупной в Канаде биржей криптовалюты. Сейчас ее руководство не может получить доступ к своим цифровым активам. Юристы заявили, что на счету Коттена осталось замороженными как минимум 145 миллионов долларов.

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    Из-за смерти основателя Quadriga оказалась в кризисном положении. В апреле решением Верховного суда Новой Шотландии была начата процедура банкротства. 13 декабря в Королевскую канадскую кону полицию поступило обращение об эксгумации Джеральда Коттена, чтобы «подтвердить его личность и причину смерти, учитывая сомнительные обстоятельства, приведшие к его гибели».

    Сложная ситуация возникла из-за того, что многие сбережения пользователей хранились на так называемых «холодных кошельках» — автономных виртуальных «ячейках», к которым хакеры не смогли бы добраться. Юристы Quadriga утверждают, что Коттен был единственным человеком, у кого был доступ к накоплениям доверившихся платформе граждан.