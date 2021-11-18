Британские невесты остались без платьев перед свадьбой

Бывшая 26-летняя модель Лорен Стэнли открыла в британском Лидсе свадебный бутик Abigail’s Bridal. Многим клиенткам очень понравились подвенечные наряды, которые были там представлены. Они оплатили приглянувшиеся платья, но не получили их вовремя.

Как рассказала изданию The Daily Mail Бьянка Эстерин, она внесла залог в 200 фунтов стерлингов (19,7 тысячи рублей). Затем она начала выплачивать товар в рассрочку. Через несколько месяцев сотрудники бутика связались с ней и попросили повторно сделать выплаты, так как компания сменила банковский счет. Девушка заподозрила неладное, но ей не хотелось терять платья и она перевела 568 фунтов (57,7 тысяч рублей).

После того, как оплата прошла Бьянка увидела в соцсетях негативных отзывы о бутике других девушек. Позднее выяснилось, что выбранное платье заказано не было. Ее обманули и не собирались отправлять заказчице.

Другая клиентка бутика Керри Пирсон заказал семь платьев для подружек невесты. Их ей так и не доставили. Девушка запросила возврат средств, но денег так и не получила.

В подобную ситуацию попали 52 девушки. Они намерены добиваться справедливости, и, как минимум, возврата денег.

Хозяйка бутика Лорен Стэнли обвинила в сложившейся ситуации пандемию коронавируса. Она сообщила, что предприятие было закрыто несколько месяцев и у него вообще были проблемы с поставками. Экс-модель подчеркнула, что ее бутик сосредоточен на том, чтобы обслуживать своих клиентов наилучшим образом. От дальнейших комментариев она отказалась — сложившаяся ситуация вызвала у нее депрессию.

Разочарованные покупательницы почему-то не были удовлетворены ее заявлением. Они считают, что магазин не должен был принимать заказы, которые заведомо не мог выполнить. Девушки продолжают требовать вернуть им деньги.

В начале ноября сотрудники московских ЗАГСов рассказали, что некоторые пары брачующихся предпочитали выбирать для торжества весьма необычные костюмы. Например, персонажей из фильмов «Дракула», «Труп невесты» и «Звездные войны».