Мир 10 января 2023, 02:12 Пластиковую посуду обещали запретить в Британии Министр экологии Британии Коффи выступила за запрет пластиковой посуды Unsplash

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Правительство Великобритании подтвердило, что одноразовые приборы — тарелки, вилки, ложки — запретят в стране, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Об этом сообщила газета The Guirdian.

Ежегодно в стране используют около 1,1 миллиарда одноразовых тарелок и 4,25 миллиарда столовых приборов, но только 10% из них идет на переработку. Министр окружающей среды Тереза Коффи отметила вред, который британцы наносят экологии.

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«Пластиковая вилка может разлагаться 200 лет, то есть два века на свалке или загрязняя наши океаны», — сказала она.

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Министр подчеркнула, что будет решительно выступать за запрет использования пластика. По ее словам, в последние годы британские власти уже предприняли ряд мер.

Аналогичный запрет был введен в Шотландии и Уэльсе. В 2020 году Великобритания отказалась от пластиковых соломинок, мешалок и ватных палочек.

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