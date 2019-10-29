Китай сбросил в свои прибрежные воды в общей сложности 200,7 миллиона кубических метров отходов за 2018 год. Это на 27 процентов больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за последние десять лет. Большая часть отходов - пластик. Как показали наблюдения Greenpeace, российские берега также загрязнены в основном пластиком. Он занимает 68,1 процента от всех отходов. Подробнее о загрязнении прибрежных вод — в материале «360».

Как пишет Reuters, Китай обнаружил, что на тысячу квадратных метров поверхности воды приходилось в среднем 24 килограмма плавучего мусора. Из них 88,7 процента состояли из пластмассы. Она также доминировала над отходами, обнаруженными под водой.

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Тем не менее заместитель директора департамента морской среды Министерства экологии и окружающей среды заявил, что общие условия в прибрежных водах Китая улучшаются. Он также подчеркнул, что Китай не может быть обвинен в глобальном кризисе загрязнения океана.

«Китай является крупнейшим производителем и экспортером пластмассовых изделий, на его долю приходится около 30% мирового объема, но это не означает, что Китай является основной страной, загрязняющей морское пространство пластиком», — сказал он.

Только за этот год Китай выделил семь миллиардов юаней (более 663 миллиардов рублей) на очистку Бохайского залива. Основная цель — сделать не менее 73 процентов вод Бохая пригодными для контакта с человеком. В настоящее время доступно лишь 70.

Россия тоже грешит пластиком

В то же время Greenpeace в рамках проекта с сайтом «Такие дела» провел наблюдения за пластиковым загрязнением в России. Оказалось, что береговые водные объекты страны загрязнены на 68,1 процента пластиком. Стекло, керамика и стройматериалы занимают 17,9 процента. На долю металла пришлось 6,3 процента, а 4,5 процента забрали бумага и картон.

Источник фото: greenpeacemaps.carto.com

Волонтеры за время проверок собрали, посчитали и рассортировали 229 123 фрагмента мусора.

Летом в рамках проекта «Ноль отходов» Greenpeace провел обследования двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — Байкала и Куршской косы. Цель — определить главных загрязнителей берегов. Окурки вновь доказали мировое лидерство. В их фильтрах также содержится пластик.

Источник фото: greenpeace.ru

Уровень загрязнения мирового океана пугает ученых по миру на протяжении многих лет. Так, в 2016 году исследователи из США, Франции, Чили, Австралии и Новой Зеландии насчитали в морях и океанах 5,25 трлн пластиковых объектов. И это только на на поверхности.

И если сейчас Китай считает, что его не стоит винить в загрязнении вод, то в 2010 определенно стоило. Группа исследователей в Соединенных Штатах и ​​Австралии проанализировала уровень пластиковых отходов в Мировом океане. Они обнаружили, что Китай и Индонезия являются основными источниками пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора, забивающего мировые морские воды. Согласно отчету The Wall Street Journal, на обе страны приходилось более трети пластических отходов в воде.

Источник фото: statista.com

В 2010 году из Китая поступило 8,8 миллиона метрических тонн неуправляемых пластиковых отходов, и, по оценкам, 3,53 миллиона осталось в океане. В общей сложности из Индонезии поступило 3,2 миллиона метрических тонн отходов из пластика. Соединенные Штаты также виновны в загрязнении океанов пластиком, но на гораздо более низком уровне. Россия в 2010 году в топ стран-загрязнителей не попала.