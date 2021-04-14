Порошенко заподозрили в сделанной пластической операции

Бывший президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сменил имидж, чем удивил украинских журналистов. Некоторые даже решили, что политик прибегнул к услугам пластических хирургов.

В новом образе Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в новом образе, сообщил портал «Страна.ua».

По данным издания, экс-президент Незалежной сделал новую стрижку, а также приобрел новый костюм и лоферы от люксового бренда Louis Vuitton. Стоимость такой обуви составляет 875 долларов, что составляет больше 66 тысяч рублей.

Но это не все изменения, которые отметили авторы материала во внешнем виде Порошенко. Они предположили, что политик мог сделать пластическую операцию, удалив грыжи нижнего века.

В конце марта в Верховной раде произошла потасовка между Порошенко и депутатами от партии «Слуги народа». Бывший украинский лидер предпринял попытку подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии «Евросолидарность» Ирины Геращенко. Но ему заблокировали проход.