Звезду оперы, испанского тенора Пласидо Доминго заподозрили в использовании услуг секты, которая несколько десятилетий в Аргентине занималась сексуальной эксплуатацией людей. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Правоохранительные органы Аргентины на прошлой неделе объявили о ликвидации крупной секты, которая работала под названием «Школа йоги Буэнос-Айреса». По предварительной информации, организация пропагандировала философию борьбы с наркотиками и СПИДом, а также стремления к счастью. Людям предлагали излечиться, но на самом деле у них отнимали деньги и имущество.

Издание написало, что в распоряжении следователей появились аудиозаписи разговоров, предположительно, с участием Доминго, лидером секты Хуаной Перкович, посредницы.

В начала беседы некая Сусана Менделевич сообщила руководителю секты, что испанский тенор хочет приехать к ним. Предполагаемый голос Доминго слышен на второй записи. Якобы певец объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы об этом не узнали его агенты.

Женщина после разговора с клиентом вновь связывается с лидером секты и информирует ее о договоренностях со знаменитостью.

Источники газеты отметили, что Доминго пока не предъявлено никаких обвинений. Следствие будет изучать полученные материалы.